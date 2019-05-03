Бригада рабочих, облагородивших придомовую территорию частного владения, расположенного в городе Элсмир-Порт (графство Чешир, Британия), не получив оплаты в сумме 7300 фунтов, решили проучить жадную хозяйку и уничтожить результаты своей работы.

Джек Пендергаст, один из обманутых рабочих, запечатлел как его коллеги, используя кувалды, произвели демонтаж элементов внутреннего домика заказчицы, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов оператора, уничтожение результатов работы бригады строителей было произведено под контролем полицейских, которые не вмешивались в инцидент, заявив, что гражданскими делами не занимаются, но обязаны предотвратить рукоприкладства, если они возникнут.

"Я пять раз просил ее произвести оплату. Ну что ж. Больше не надо", - прокомментировал сюжет Джек Пендергаст.

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