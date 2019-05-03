На Санкт-Петербург 3 мая обрушился снегопад. Утром в городе началась метель, снег идет с перерывами весь день, передает Day.Az со ссылкой на rusplt.ru.

Снегопад начался и в Ленинградской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на синоптиков, такая погода продлится весь день, снегопад будет сопровождать юго-западный ветер с порывами до 23 м/с. Температура воздуха поднимется до 4-6 градусов выше ноля.

При этом аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме, задержек рейсов нет.