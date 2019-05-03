/world/1116873.html В Испании задержали двоих подозреваемых в шантаже Ассанжа
В Испании задержали двоих подозреваемых в шантаже Ассанжа
Полиция Испании задержала двоих подозреваемых в шантаже основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, после дачи показаний их отпустили, сообщает издание eldiario.es, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Расследование началось после того, как главный редактор Wikileaks Кристин Храфнсон сообщил, что несколько испанских граждан во время встречи с ним в Мадриде в начале апреля потребовали 3 миллиона евро в обмен на обещание не публиковать видео и другую информацию о пребывании Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне. Среди этих документов было видео Ассанжа в частных зонах посольства, аудиозаписи его встреч, фотокопии сообщений адвокатов, письма, а также копии документов людей, которые посещали Ассанжа. Храфнсон подал иск в суд №8 Мадрида.
В результате полиция задержала, а затем отпустила после дачи показаний двух человек, в том числе главного подозреваемого - Хосе Мартина Сантоса (Пепе), владельца небольшого агентства Agencia6, которое и пыталось продать эту информацию. Как сообщает газета Pais, их задержали в Аликанте.
Кроме того, аналогичный иск представители Wikileaks подали в Национальный суд Испании, в котором в качестве ответчиков также фигурируют сотрудники эквадорского посольства в Лондоне и охранной компании. Теперь суд должен решить, примет ли к рассмотрению жалобу.
В конце апреля адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа обратился в генпрокуратуру Эквадора с жалобой о предполагаемых нарушениях, допущенных в отношении его подзащитного в эквадорском посольстве в Лондоне, включая похищение и распространение личных данных. Жалоба касается трех сотрудников посольства, включая посла Эквадора в Великобритании Хайме Марчана, и четырех сотрудников фирмы Promsecurity.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям (11 с половиной месяцам) заключения за нарушение условий выхода под залог.
Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks Карлос Поведа, в четверг британский суд предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.
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