Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям (11 с половиной месяцам) заключения за нарушение условий выхода под залог.