/world/1116880.html Участница «Мисс Вселенная» найдена мертвой - ФОТО
Участница «Мисс Вселенная» найдена мертвой - ФОТО
Бывшая королева красоты Уругвая, представлявшая страну на конкурсах "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира", найдена мертвой в гостиничном номере в Мехико, сообщает Fox News.
В полиции сообщили, что прибыли по вызову и обнаружили женщину в ванной комнате, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По предварительным данным, 31-летняя Фатимих Давила Соса покончила с собой.
Отмечается, что она приехала в Мехико для работы моделью.
Полиция начала расследование по факту произошедшего.
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