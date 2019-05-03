Бывшая королева красоты Уругвая, представлявшая страну на конкурсах "Мисс Вселенная" и "Мисс Мира", найдена мертвой в гостиничном номере в Мехико, сообщает Fox News.

В полиции сообщили, что прибыли по вызову и обнаружили женщину в ванной комнате, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным, 31-летняя Фатимих Давила Соса покончила с собой.

Отмечается, что она приехала в Мехико для работы моделью.

Полиция начала расследование по факту произошедшего.