Госдеп выдвинул Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил ввести новые санкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, США заявили о готовности применить ограничительные меры в случае расширения АЭС в Бушере и вывоза обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду. Кроме того, Вашингтон потребовал от Тегерана отказаться от обогащения радиоактивных материалов и переработки плутония.

В Госдепе отметили, что США не потерпят обогащения урана Ираном и хранения тяжелой воды выше существующих лимитов.

Американские власти также потребовали от Тегерана отчитаться перед МАГАТЭ о "прошлой военной атомной программе".

В Госдепе заявили, что оставляют за собой право дальнейшего ужесточения односторонних ядерных ограничений в отношении Ирана.

Выход из "ядерной сделки"



Иран и "шестерка международных посредников" (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) подписали в 2015 году соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Выполнение требований снимало с Тегерана ранее веденные экономические санкции США, Совбеза ООН и Евросоюза.

Однако в прошлом году президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном и восстановлении всех санкций против Тегерана. Кроме того, Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.