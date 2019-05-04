Американский телеведущий и комик Конан О'Брайен хочет подраться с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает TMZ, О'Брайен, являющийся акционером UFC, готов поставить на кон свою долю в промоушене.

"Вызов принят, Конан! Я изобью тебя и Уолберга в один и тот же вечер - двойная доля акций для двукратного победителя!", - написал Макгрегор в твиттере.

Стоит отметить, что Макгрегор очень хочет получить долю организации, из-за чего, после отказа руководства в сотрудничестве по данному вопросу, даже объявлял об уходе об уходе из ММА.

Однако затем Конор вернулся в спорт.