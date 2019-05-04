Число погибших в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился в пятницу на восточный штат Одиша, увеличилось с трех до восьми человек. Об этом сообщает в субботу телеканал NDTV, сообщает Day.Az, со ссылкой на ТАСС, передает Day.Az.

Циклон пришел со стороны Бенгальского залива и в настоящее время движется в северо-восточном направлении по побережью Индостана, пересекая штат Западная Бенгалия и затронув город Харагпур.

Ранее сообщалось, что власти Одиши эвакуировали более 1 млн человек. Их поселили в лагерях временного размещения вдали от побережья. На востоке Индии отменены 220 поездов, закрыт аэропорт в городе Бхубанешвар, до вечера субботы приостановлены полеты из аэропорта в Калькутте. Кроме того, из-за циклона перенесли свои предвыборные митинги главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Отмечается, что циклон стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тыс. человек.