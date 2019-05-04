В Сети опубликовано видео с места взрыва на фабрике в США.

Напомним, инцидент произошел сегодня. Как сообщил PM Breaking News, взрыв прогремел на фабрике в городе Уокиган штата Иллинойс, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Более подробной информации об этом пока нет. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.