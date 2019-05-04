В турецкой провинции Адана перевернулся пассажирский автобус, сообщает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается о гибели двух человек.

По предварительным данным, госпитализированы в ближайшие больницы 23 человека.

Все пассажиры - граждане Турции.

О причине ДТП не сообщается.