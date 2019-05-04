/world/1116959.html Крупное ДТП в Турции, есть погибшие
Крупное ДТП в Турции, есть погибшие
В турецкой провинции Адана перевернулся пассажирский автобус, сообщает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается о гибели двух человек.
По предварительным данным, госпитализированы в ближайшие больницы 23 человека.
Все пассажиры - граждане Турции.
О причине ДТП не сообщается.
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