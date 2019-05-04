Запуск первой в Японии частной ракеты МОМО с космодрома у города Тайки на острове Хоккайдо прошел успешно. Трансляцию опубликовала компания-создатель ракеты Interstellar Technologies.

Отмечается, что сегодняшний запуск стал третьей попыткой отправления ракеты в космос. Прошлые два заканчивались неудачей, однако сегодня разработчиков ждал успех, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В рамках удачного запуска новейшая японская разработка поднялась на 100 км в открытый космос, после чего упала на просторы океана в районе Хоккайдо.

Отмечается, что 10-метровая МОМО весит около тонны и в диаметре достигает 50 см. Такая компактная разработка предназначена для запуска на орбиту сверхмалых спутников. На создание ракеты было потрачено 50 млн иен, то есть около 30 млн рублей.

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