Сирены сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Многочисленные сигналы тревоги звучат в небольших приграничных поселках, а также в городе Сдероте с населением около 25 тысяч человек.

"Сирены прозвучали в городе Сдероте и региональном совете Шаар ха-Негев", - сказано в релизе.