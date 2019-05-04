Альпинист чуть не упал с высоты 50 метров своей, пытаясь подняться по оврагу в Колорадо. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кадры с инцидентом были опубликованы в соцсети Facebook: на них видно, как мужчина карабкается по оврагу, который покрыт льдом, он использует альпинистские кирки и скобы.

Он пытается добраться до других альпинистов, которые уже находятся наверху. Через несколько секунд альпинист внезапно начинает ускользать, через некоторое время товарищи бросают ему страховочный канат. Через несколько секунд после того, как он закрепил страховку, лед под ним срывается и падает, но мужчина смог удержаться, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

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