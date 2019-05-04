Специалисты из Великобритании разрабатывают первый в мире беспилотный самолет, у которого нет закрылков. Технологию, над которой работают специалисты из Манчестерского университета и британской оборонной компании BAE Systems Plc, впервые успешно опробовали на беспилотнике модели Magma.

Летательный аппарат, детали которого отпечатаны на 3D-принтере, успешно поднялся в воздух, используя для контроля своих движений лишь воздушные потоки. Их через узкие щели на задней кромке крыла со сверхзвуковой скоростью выпускал двигатель, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как сообщило агентство Bloomberg, такая технология управления позволит снизить стоимость эксплуатации и вес летательного аппарата. А кроме того сделает самолет практически незаметным для радаров благодаря уменьшенному числу зазоров и граней.

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