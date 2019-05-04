Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва на заводе по производству пластика в американском штате Иллинойс. Как ранее сообщили местные СМИ, в результате ЧП пострадали по меньшей мере четыре человека, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Причины взрыва устанавливаются. Сообщается, что предприятию был нанесен существенный ущерб.

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