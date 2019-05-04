Полиция Шри-Ланки усиливает охрану мостов в Коломбо на фоне информации о готовящихся атаках со стороны экстремистов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Daily Mirror со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что некоторые из злоумышленников, причастных к серии терактов 21 апреля, все еще остаются на свободе. По данным правоохранительных органов, целью новых атак могут стать мосты в Коломбо, в связи с чем будут развернуты дополнительные полицейские силы. Кроме того, ВМС страны усилят патрули на реках и каналах.

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ. По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой группировки. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности всех боевиков установлены.