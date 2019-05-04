В крупном ДТП в Белореченском районе Краснодарского края погибли участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева. Об этом сообщает "Пятый канал", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авария произошла в пятницу, 3 мая. В результате оба автомобиля-участника ДТП загорелись. Всего жертвами автокатастрофы стали пять человек, еще двое были госпитализированы.

По данным канала, резиденты проекта Stand Up ехали в Краснодар на концерт. Кроме них в машине находились попутчики, которых Маловичко и Зуева нашли с помощью сервиса BlaBlaCar. Их тела еще не опознаны.