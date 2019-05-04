Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, взорвалось у здания университета Мосула на севере Ирака, есть пострадавшие, сообщил в субботу телеканал "Рудау" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Телеканал не привел точное число пострадавших, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
 
Подробности инцидента пока не известны.