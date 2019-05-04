Более 80 рейсов отменены в международном аэропорту Пекина "Шоуду" в субботу из-за резко ухудшившейся погоды, метеорологи предупреждают о сильных ливнях с грозами и порывистом ветре, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Метеорологическое бюро Пекина опубликовало предупреждение, что с 17.15 по местному времени до 22.00 в большинстве районов китайской столицы и ее пригородах пройдут ливни, возможны грозы, сопровождающиеся сильными порывами ветра.