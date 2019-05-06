Каменные статуи моаи на острове Пасхи страдают от наплыва туристов, передает Day.Az со ссылкой на Вести .

Исторические памятники разрушаются из-за небрежного отношения к ним: туристы забираются на статуи, чтобы сделать фото, расковыривают их или делают вид, что ковыряют в носу одного из идолов, сообщает портал Refinery29.

За последние годы число туристов на острове Пасхи выросло в несколько раз, а статуи моаи - самая популярная достопримечательность острова.

Американский археолог Джо Энн ван Тилберг говорит, что не видела прежде настолько неуважительного отношения к памятникам. Статуи священны, а на них карабкаются и позируют рядом с ними. Туристам не интересны знания и впечатления, все, что их волнует, - удачные селфи и фото.

Каменные статуи моаи сделаны из спрессованного вулканического пепла. Считается, что они изготовлены между 1250 и 1500 годами. На данный момент известно более 900 статуй.