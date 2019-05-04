/world/1117122.html В Турции обстреляли военную базу, есть погибшие
В Турции обстреляли военную базу, есть погибшие
Военная база ВС Турции, расположенная в провинции Хаккари (на границе с Ираком), подверглась минометному обстрелу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
В министерстве обороны Турции отмечают, что обстрел был совершен террористами PKK/YPG, расположенными в северном Ираке.
В результате погибли три солдата турецкой армии, а также ранен один солдат.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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