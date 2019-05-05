Фантастический фильм "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) собрал в прокате в мире за неделю более $1,9 млрд и вплотную приблизился по этому показателю к седьмому эпизоду саги "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015). Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее подсчетам, кассовые сборы в мире фильма "Мстители: Финал" в минувшую пятницу составили $128 млн, а в целом за все время проката превысили $1,9 млрд. Рекорд пока принадлежит "Звездным войнам: Пробуждению силы". Эта картина собрала во второй уикенд проката в 2015 году $149 млн, а в целом за все время - более $2 млрд, напоминает CNN.

В мировой прокат новые "Мстители" вышли 24 апреля, в американский - 26 апреля. Кассовые сборы в первые выходные составили рекордные $1,2 млрд, из которых $357 млн пришлось на Северную Америку.

Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу.