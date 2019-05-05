Герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца. Об этом пишет The Sun со ссылкой на друзей бывшей голливудской актрисы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, пара ищет дом в Лос-Анджелесе, где прошло детство Маркл. Отмечается, что одной из причин переезда может стать присутствие рядом матери герцогини Дории Редлан.

"Меган точно хочет дом в Лос-Анджелесе - она любит город, его образ жизни и климат", - рассказал один из источников.

Он добавил, что в Калифорнии пара сможет чувствовать себя более свободной как от королевского двора, так и от внимания британской прессы.