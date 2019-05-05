"Для нас это очень важно - есть работа, есть возможность обеспечить семьи. Боевики разрушили наши дома в родных провинциях. Теперь пытаемся наладить жизнь здесь, в Дамаске", - рассказала журналистам сотрудница предприятия Шерин аль-Бурхани.