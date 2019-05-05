/world/1117148.html В Дамаске возобновила работу шоколадная фабрика
В Дамаске возобновила работу шоколадная фабрика
Шоколадная фабрика Wouters возобновила свою работу в столице Сирии Дамаске, сообщил журналистам директор предприятия Анас аль-Джазайри, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Небольшой завод по производству шоколада расположен на окраине Дамаска. Старый цех фабрики уничтожили боевики. Хозяин предприятия построил новое здание на европейский манер. Бизнесмен заказал проект итальянским архитекторам.
"После того как началась война, я решил не убегать из Сирии, а сохранить свой бизнес здесь, чтобы поддержать страну и экономику Сирии", - сказал директор предприятия.
По его словам, фабрика производит пять тонн конфет и печенья в сутки. Также на предприятии ждут высококвалифицированных специалистов. Вакансии в первую очередь предоставляются для беженцев из неспокойных районов страны.
"Для нас это очень важно - есть работа, есть возможность обеспечить семьи. Боевики разрушили наши дома в родных провинциях. Теперь пытаемся наладить жизнь здесь, в Дамаске", - рассказала журналистам сотрудница предприятия Шерин аль-Бурхани.
Малый бизнес в Сирии активно поддерживает правительство, существуют различные субсидии и льготы. С помощью нового кредита на фабрике планируют открыть линию по производству глазированного печенья.
После победы над боевиками в Сирии восстановление инфраструктуры и производства в стране выходит на передний план.
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