По данным СМИ, около шести утра на первом этаже здания на лестничной клетке загорелся электромопед. Из-за того, что скутер находился на лестничной клетке, около десяти жильцов оказались заблокированными внутри дома. Прибывшие на место пожарные смогли их эвакуировать, однако к приезду спасателей пять человек уже погибли.