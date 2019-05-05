/world/1117159.html Жуткий пожар в Китае: 5 погибших, 27 пострадавших
Жуткий пожар в Китае: 5 погибших, 27 пострадавших
Пять человек погибли, 27 пострадали в результате пожара в жилом доме в китайской провинции Гуандун, сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пожар произошел в городском уезде Хайфэн в шестиэтажном жилом доме, который располагался напротив одного из институтов Педагогического университета Гуанси. Сообщается, что три верхних этажа здания сдавались в аренду, квартиры снимали в основном студенты.
По данным СМИ, около шести утра на первом этаже здания на лестничной клетке загорелся электромопед. Из-за того, что скутер находился на лестничной клетке, около десяти жильцов оказались заблокированными внутри дома. Прибывшие на место пожарные смогли их эвакуировать, однако к приезду спасателей пять человек уже погибли.
В местную больницу были госпитализированы 27 человек, из них шесть - с сильными ожогами.
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