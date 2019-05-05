В Афганистане уничтожен один из главарей "Исламского государства". Об этом сообщает МВД Исламской Республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По заявлению силовиков, в провинции Баглан отряду спецназа удалось ликвидировать Муфти Узбека, отвечавшего за финансовую поддержку "ИГ" в Центральной Азии. Помимо высокопоставленного члена террористической группировки, были уничтожены трое рядовых боевиков.

В ходе спецоперации было захвачено большое количество вооружений.