/world/1117205.html Уничтожен "финансист" "ИГ" в Центральной Азии
Уничтожен "финансист" "ИГ" в Центральной Азии
В Афганистане уничтожен один из главарей "Исламского государства". Об этом сообщает МВД Исламской Республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По заявлению силовиков, в провинции Баглан отряду спецназа удалось ликвидировать Муфти Узбека, отвечавшего за финансовую поддержку "ИГ" в Центральной Азии. Помимо высокопоставленного члена террористической группировки, были уничтожены трое рядовых боевиков.
В ходе спецоперации было захвачено большое количество вооружений.
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