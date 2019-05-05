Взрыв прогремел возле здания полицейского участка в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает агентство Khaama Press.

По его данным, на участок напала группа вооруженных боевиков. Над зданием поднимаются густые клубы дыма. Информация о пострадавших пока не поступала.