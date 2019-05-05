/world/1117217.html У полицейского участка в Афганистане прогремел взрыв
У полицейского участка в Афганистане прогремел взрыв
Взрыв прогремел возле здания полицейского участка в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает агентство Khaama Press.
По его данным, на участок напала группа вооруженных боевиков. Над зданием поднимаются густые клубы дыма. Информация о пострадавших пока не поступала.
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