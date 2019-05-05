Пассажирский автобус опрокинулся в турецком городе Мугла, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

По предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли, еще 13 получили ранения.

На место происшествия прибыло большое количество бригад скорой помощи. Раненые были доставлены в ближайшие больницы.

Отмечается, что состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.