/world/1117220.html Крупное ДТП в Турции, много пострадавших
Крупное ДТП в Турции, много пострадавших
Пассажирский автобус опрокинулся в турецком городе Мугла, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
По предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли, еще 13 получили ранения.
На место происшествия прибыло большое количество бригад скорой помощи. Раненые были доставлены в ближайшие больницы.
Отмечается, что состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.
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