В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР. Документ датирован 4 мая 1919 года. Об этом сообщил местный житель Александр Олексюк на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вот что значит - основательность: уже и страны такой нет, и современные школьники путают Брежнева с Хрущевым, а об Андропове вообще никогда не слышали, и все поросло быльем, репьем и колокольчиками, а бланки Минздрава СССР - в ходу. Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперед, или на 300", - написал отец ребенка и приложил к посту фото бланка. Его форма была утверждена в 1988 году.

На бланке стояли первые цифры года - "19" вместо "20". Врач дописал последние две цифры текущего года, и в итоге рецепт оказался датирован 1919-м.