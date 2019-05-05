На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 01:26 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 40 километрах к востоку от города Керман. Очаг залегал на глубине девяти километров.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.