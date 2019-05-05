Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, речь идет о титулах "Мисс США", "Юная мисс США" и "Мисс Америка".

Подчеркивается, что это значительное событие в истории подобных конкурсов в США: когда эти мероприятия только начали появляться в 1920-х годах, темнокожие женщины вообще не допускались к участию. Даже после того, как организаторы начали менять правила, им все равно было трудно добиваться высокого звания.