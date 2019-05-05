/world/1117241.html Сильный ливень затопил села в Грузии - ФОТО
Сильный ливень затопил села в Грузии - ФОТО
Сильный ливень в ночь на воскресенье затопил несколько сел Лагодехского муниципалитета в восточной части Грузии, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В результате сильного дождя из русел вышли три реки и затопили дворы и подвалы жилых домов сел, повредил сады, виноградники и первые этажи зданий. В течение всей ночи спасатели работали в интенсивном режиме и выкачивали воду. Этот процесс все еще продолжается. В результате инцидента никто не пострадал, на данный момент ситуация в Кахетии стабильная", - сообщает пресс-служба ведомства.
По данным телекомпании "Рустави 2", жители сел были всю ночь без света. Подача электроэнергии восстанавливается поэтапно.
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