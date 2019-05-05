В Астурии совершенно случайно было обнаружено поселение позднего палеолита, где жили последние представители вида homo neandertalis. Предполагается, что это одно из самых древних и крупных поселений того периода на территории автономии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мэрия города сообщает о находке множества артефактов эпохи среднего и позднего палеолита возрастом около 30 тысяч лет, что подтверждает присутствие в регионе последних особей этого вида, проживавших ранее на территории всего полуострова.

Археолог Альфонсо Фанхуль отметил на пресс-конференции, что возраст поселения установлен на основании характерных особенностей предметов обихода: утвари, орудий труда. Находки принадлежат мустьерской культуре, связанной с поздними неандертальцами, например гигантский обоюдоострый топор, множество тщательно отделанных скребков, используемых в качестве ножей, и сердцевина кварцита, с помощью которого и создавали эти орудия.