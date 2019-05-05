/world/1117254.html Организаторы «Евровидения» рассказали о влиянии обстрелов Израиля на конкурс
Организаторы «Евровидения» рассказали о влиянии обстрелов Израиля на конкурс
Палестинские обстрелы юга Израиля не сказались на графике подготовки "Евровидения" в Тель-Авиве, где уже проводят репетиции участники международного музыкального конкурса, сообщили РИА Новости в воскресенье организаторы, передает Day.Az.
Второй по величине город Израиля, его деловая столица и самый популярный средиземноморский курорт лежит в несколько десятках километров севернее зоны падения ракет, но в прошлом он сам не раз становился мишенью для боевиков сектора Газа.
"В соответствии с указаниями Командования службы тыла все мероприятия музыкального конкурса "Евровидения" продолжатся по плану, без изменений. Вся подготовка ведется в обычном режиме", - говорится в официальном ответе на запрос РИА Новости израильской телерадиокомпании "Кан", организующей конкурс в Тель-Авиве.
Приехавшие участники продолжают репетиции в городском "Экспо-центре", придерживаясь заранее составленного расписания, сообщили организаторы.
"Артисты и делегации очень воодушевлены быть в Тель-Авиве и представлять здесь свои страны", - ответили в "Кан" на вопрос о настрое участников.
В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили, что пристально следят за развитием событий и находятся в координации с "Кан" и Службой тыла израильской армии, которая отвечает за вопросы гражданской обороны. "Безопасность имеет первостепенное значение для EBU", - говорится в заявлении, присланном в РИА Новости.
Полуфиналы и финал "Евровидения" запланированы на 14-18 мая с участием делегаций из 42 стран.
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