Палестинские обстрелы юга Израиля не сказались на графике подготовки "Евровидения" в Тель-Авиве, где уже проводят репетиции участники международного музыкального конкурса, сообщили РИА Новости в воскресенье организаторы, передает Day.Az.

Второй по величине город Израиля, его деловая столица и самый популярный средиземноморский курорт лежит в несколько десятках километров севернее зоны падения ракет, но в прошлом он сам не раз становился мишенью для боевиков сектора Газа.

"В соответствии с указаниями Командования службы тыла все мероприятия музыкального конкурса "Евровидения" продолжатся по плану, без изменений. Вся подготовка ведется в обычном режиме", - говорится в официальном ответе на запрос РИА Новости израильской телерадиокомпании "Кан", организующей конкурс в Тель-Авиве.

Приехавшие участники продолжают репетиции в городском "Экспо-центре", придерживаясь заранее составленного расписания, сообщили организаторы.