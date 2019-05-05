Иран намерен активно использовать "серый рынок" для продажи нефти с целью преодолеть американские ограничения на экспорт сырья. Об этом сообщило ИРНА со ссылкой на замминистра нефти по международным и торговым вопросам Амира Хосейна Заманиния, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В прошлом году США дали исключения до 2 мая 2019 года ряду стран для покупки определенных объемов иранской нефти. В четверг американские власти отказались продлевать срок исключений. Таким образом, в Вашингтоне планируют довести экспорт иранской нефти до нуля. По словам замминистра, торговля на "сером рынке" не является мошенничеством. Он отметил, что такие меры Ирана - "это ответ на на американские санкции, которые Тегеран считает несправедливыми и незаконными". Амир Хосейн Заманиния также отметил, что после решения США не продлевать исключения иранские власти вынуждены принять срочные меры в сфере экономики. В прошлом году президент Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по атому, подписанной в 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Германия, Великобритания, Франция и Китай). Кроме того, Вашингтон восстановил все санкции против Тегерана.