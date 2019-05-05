США уверены, что в переговорах по денуклеаризации с КНДР есть "путь вперед" и скоро между странами ожидаются серьезные дискуссии, заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уверены, что мы можем вернуться за стол переговоров и найти путь вперед. Мы продвинулись вперед по сравнению с тем, где мы были год назад и мы продолжим добиваться прогресса", - заявил Помпео в эфире телеканала ABC.

Он добавил, что США поддерживают контакты с КНДР после встречи лидеров двух стран в Ханое и выразил надежду, что в ближайшие недели они станут еще более интенсивными.