Ряд мероприятий в рамках "Евровидения" был отменен в субботу, 4 мая, в связи с обострением конфликта между Израилем и палестинскими экстремистами из сектора Газа.

Об этом сообщает израильский "Девятый канал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что отменить пришлось концерт израильской певицы-транссексуала Даны Интернэшнл.

Подчеркивается, что организаторы "Евровидения" в Израиле продолжают работать в обычном режиме, прием прибывающих на конкурс делегаций продолжается.

Ранее боевики пообещали сорвать "Евровидение" в Израиле.