/world/1117272.html Отменяются мероприятия «Евровидения» из-за эскалации на южных границах Израиля
Отменяются мероприятия «Евровидения» из-за эскалации на южных границах Израиля
Ряд мероприятий в рамках "Евровидения" был отменен в субботу, 4 мая, в связи с обострением конфликта между Израилем и палестинскими экстремистами из сектора Газа.
Об этом сообщает израильский "Девятый канал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что отменить пришлось концерт израильской певицы-транссексуала Даны Интернэшнл.
Подчеркивается, что организаторы "Евровидения" в Израиле продолжают работать в обычном режиме, прием прибывающих на конкурс делегаций продолжается.
Ранее боевики пообещали сорвать "Евровидение" в Израиле.
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