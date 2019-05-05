В сети появилось видео, на котором запечатлено, как горящий пассажирский самолет Superjet-100 садится в столичном аэропорту Шереметьево.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ролик опубликован в Twitter.

Ранее сообщалось, что лайнер выполнял рейс из Москвы в Мурманск, однако из-за пожара, который заметил один из пассажиров, совершил экстренную посадку. В настоящее время аэропорт закрыли на вылет и посадку. Все полеты отложены.

Сообщается, что в результате инцидента могли пострадать люди, предположительно, шесть человек получили ушибы и, возможно, переломы. Источник РИА Новости рассказал о пятерых пострадавших.

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