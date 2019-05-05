/world/1117280.html Как садился горящий самолет в Шереметьево - ПЕРВЫЕ КАДРЫ - ВИДЕО
Как садился горящий самолет в Шереметьево - ПЕРВЫЕ КАДРЫ - ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как горящий пассажирский самолет Superjet-100 садится в столичном аэропорту Шереметьево.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ролик опубликован в Twitter.
Ранее сообщалось, что лайнер выполнял рейс из Москвы в Мурманск, однако из-за пожара, который заметил один из пассажиров, совершил экстренную посадку. В настоящее время аэропорт закрыли на вылет и посадку. Все полеты отложены.
Сообщается, что в результате инцидента могли пострадать люди, предположительно, шесть человек получили ушибы и, возможно, переломы. Источник РИА Новости рассказал о пятерых пострадавших.
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