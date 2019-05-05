В Сети опубликованы первые кадры после посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Как передает Day.Az, на видео пассажиры в панике покидают самолет и убегают как можно подальше от него. Вся задняя часть самолета выгорела полностью.

В социальной сети Twitter свидетели сообщают о том, что пилоты горевшего самолета не покидали кабины и руководили эвакуацией до того момента, как на борту не осталось ни одного пассажира. Появились неподтвержденные данные о 10-12 погибших, сгоревших и отравившихся угарным газом. Один бортпроводник погиб в огне, спасая пассажиров.

Также один из очевидцев рассказал, как спасали людей из загоревшегося в столичном аэропорту "Шереметьево" самолета "Аэрофлота" SSJ100 рейса Москва-Мурманск.



Женщина, представившаяся Натальей, рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что она, как и другие пассажиры, ожидающиеся свои рейсы в "Шереметьево", увидела в окна на взлетно-посадочной полосе горящий самолёт.

"Потом он на наших глазах остановился, довольно быстро люди стали эвакуироваться через надувные трапы. Моментально подъехали скорые, пожарные, все начали тушить, потушили. В данный момент там просто самолёт, окружённый техникой, никакого дыма уже нет. Многие рейсы, посадки задержаны", - сказала женщина.



До этого источник в "Шереметьево" сообщил РИА Новости, что самолёт "Аэрофлота" SSJ100 Москва-Мурманск загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево" после удара о землю.

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