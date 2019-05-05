Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево - попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах, передает Day.Az.

"Основная версия - удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа", - сказал источник.