Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли в понедельник соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30", - приводит агентство слова чиновника.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.