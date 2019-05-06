В Национальном парке Гавайских вулканов турист упал в кратер действующего вулкана Килауэа после того, как перелез через ограждение, чтобы лучше рассмотреть утес, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Турист, военнослужащий, которому 32 года, пришел на экскурсию в Национальный парк Гавайских вулканов, упал в кратер действующего вулкана Килауэа, когда захотел получше рассмотреть панораму с утеса. Мужчина перелез через ограждение рядом со смотровой площадкой, поскользнулся и пролетел вниз более 20 метров", - The New York Times.

Спасатели и пожарные искали пострадавшего девять часов и обнаружили его на узком выступе кратера. С помощью веревок туриста подняли на поверхность, а затем отправили в госпиталь.

"Посетители никогда не должны перелезать через защитные ограждения, наибольшую опасность представляют края утеса, которые могут обрушиться прямо под ногами. Это может привести не только к травмам, но и к смерти", отметил главный инспектор нацпарка Джон Брауард.

По данным издания, пострадавший получил тяжелые травмы, но врачам удалось стабилизировать его состояние.

Последний раз извержение вулкана Килауэа было зафиксировано в мае прошлого года.