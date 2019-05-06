Центральная избирательная комиссия Казахстана в понедельник приняла постановление об аккредитации 45 наблюдателей международных организаций на внеочередные выборы президента Казахстана, назначенных на 9 июня. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Двадцать девятого апреля, 2 и 3 мая 2019 года поступили представления министерства иностранных дел для аккредитации 45 наблюдателей. Все они вынесены для аккредитации", - говорится в сообщении ЦИК.

В информации отмечается, что "7 наблюдателей аккредитуются в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ); 22 наблюдателя - от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ); 12 наблюдателей - Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за выборами; 4 наблюдателя - Миссии Организации исламского сотрудничества (ОИС)".

"Согласно информации миссий СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ, предполагается направление более 700 краткосрочных наблюдателей на выборы. По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться. На сегодняшний день в МИД на аккредитацию для освещения выборов подано заявок от 53 зарубежных корреспондентов. В целом, в МИД на постоянной основе аккредитовано 94 журналиста 28 иностранных СМИ", - проинформировали в ЦИК.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане 9 июня. На высший государственный пост выдвинуты семь кандидатур, в том числе Токаева.