Накануне в Москве произошла трагедия - в катастрофе с самолет SSJ100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. По информации РЕН ТВ, еще 22 человека пострадали.

При этом бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров. В соцсетях опубликованы фотографии героя, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Судя по этим фото, он был молод и радовался жизни. У Максима 24 апреля был день рождения.

Вся Россия скорбит вместе с родственниками погибших.

Напомним, эта трагедия произошла накануне пассажирский самолет SSJ-100, следовавший рейсом Москва-Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево, при этом при посадке у него загорелись двигатели. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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