/world/1117337.html В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, есть погибшие
В Пакистане загорелся автобус с пассажирами, есть погибшие
По меньшей мере восемь человек погибли, еще четыре получили ранения в результате возгорания в автобусе в городе Джелам (провинция Пенджаб) на севере Пакистана. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник телеканал Geo TV.
По предварительным данным, автобус вез пассажиров из Лахора в Равалпинди, когда в нем произошло замыкание проводки. Всего в транспортном средстве находились 16 человек, четверым из них удалось выпрыгнуть из горящего автобуса на ходу. Пострадавшие доставлены в медучреждения, их жизням ничего не угрожает, отмечает телеканал.
Полиция ведет расследование случившегося.
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