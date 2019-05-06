Три человека погибли при проведении ремонтных работ в цехе по производству аммиака ОАО "Уралхим" в городе Березники Пермского края. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о производственном инциденте в цехе по производству аммиака на АО "ОХК Уралхим" филиал "Азот" в городе Березники, погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел при производстве ремонтных работ. Угрозы для персонала предприятия и населения города нет.

"В настоящее время предприятие работает в штатном режиме", - отметил представитель ведомства. К ликвидации последствий ЧП привлекались 30 человек и десять единиц техники.