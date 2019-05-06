/world/1117371.html Пассажир сгоревшего самолета заявил, что в борт ударила молния - ВИДЕО
"Да, было. Я, по крайней мере, видел вспышку белого света", - заявил журналистам Хлебушкин, отвечая на вопрос о том, действительно ли молния ударила в самолет.
Пассажир сгоревшего самолета заявил, что в борт ударила молния - ВИДЕО
Молния ударила в самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который совершил жесткую посадку с последующим возгоранием в Шереметьево, утверждает пассажир рейса Дмитрий Хлебушкин, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
"Да, было. Я, по крайней мере, видел вспышку белого света", - заявил журналистам Хлебушкин, отвечая на вопрос о том, действительно ли молния ударила в самолет.
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