Самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"В 13:25 самолет авиакомпании NordStar выкатился за пределы ВПП. На борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа", - сообщил собеседник агентства.

При этом, как отметил источник ТАСС в авиаслужбах, пострадавших в результате ЧП нет. "Самолет Boeing авиакомпании NordStar выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска, пострадавших нет", - сказал он, отмети в что самолет летел из Красноярска.

"Предварительные причины - метеоусловия, в Норильске сегодня сильный боковой ветер", - сказал источник в экстренных службах региона. На севере края с вечера воскресенья объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного, до 27 м/c, ветра и метели с видимостью менее 1 тыс. метров. Аэропорт работает по фактической погоде.

Как уточнили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, по данному факту начата проверка.