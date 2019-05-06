Приоритетной версией аварии SSJ-100 в "Шереметьево" являются множественные отказы техники из-за попадания молнии, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник, знакомый с ситуацией, передает Day.Az.

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал он.

После этого самолет совершил грубую посадку, четырежды ударившись о полосу. После четвертого удара разрушилась одна из стоек шасси, ее детали, предположительно, попали в двигатель, и он загорелся.

Самолет совершал аварийную посадку с полными бакамитоплива. Экипаж не смог выполнить маневры для его сброса из-за потери радиосвязи.

По разным данным, в авиакатастрофе погибли от 40 до 41 человека.