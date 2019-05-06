СК РФ опубликовал видеокадры из салона сгоревшего в Шереметьеве самолета SSJ-100. На них видно, что он выгорел полностью.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично осмотрел место происшествия в столичном аэропорту Шереметьево, где накануне при посадке сгорел пассажирский самолет, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

До этого глава СК РФ провел оперативное совещание со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел, которые будут заниматься выяснением всех обстоятельств трагедии, унесшей жизни 41 человека.

Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки организовать и провести ряд необходимых экспертиз и установить причину случившегося.

"В настоящее время следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В аэропорту Шереметьево продолжает свою работу следственная группа. На данный момент изъяты речевой и параметрические бортовые самописцы, видео- и аудиозаписи переговоров наземных служб, отобраны на анализ образцы авиационного топлива.

Трагедия в столичном аэропорту произошла накануне вечером. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в Мурманск, однако спустя несколько минут экипаж запросил экстренную посадку.

После аварийного приземления стойки шасси лайнера подломились и баки, полные горючего, вспыхнули. Сильнее всего пострадала хвостовая часть фюзеляжа.

Тела всех погибших уже доставлены в морг. В ближайшее время состоится процедура их опознания.

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