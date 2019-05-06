Тела всех погибших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево извлечены и доставлены в московские морги. В ближайшее время начнется процедура опознания. Чтобы установить личности некоторых пассажиров, потребуется генетическая экспертиза. В больницах, по последним данным, остаются 9 человек.

В самом аэропорту до сих пор работает лишь одна взлетно-посадочная полоса. Специалисты вновь и вновь изучают кадры огненного приземления, чтобы разобраться в причинах. А родные в Москве и Мурманске продолжают надеяться на чудо, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

При аварийной посадке рейса 1492 самолет начал, как это называют на жаргоне, "козлить": самолет трижды подпрыгнул на полосе и затем внезапно загорелся. Судя по всему, вспыхнули топливные баки. Большая скорость плюс резкий шквалистый ветер: пламя за секунду охватило всю заднюю часть самолета. Задние двери лайнера - недоступны, там был огонь. Пассажиры кинулись к передним выходам - оттуда сумели спустить надувные трапы.

На фотографиях можно увидеть последствия. Полностью выгоревшая задняя часть и лишь покрытая копотью кабина пилотов. На эвакуацию ушло 55 секунд при нормативе в 90. Но и этого оказалось недостаточно. Из 78 человек, которые были на борту выжили только 37.

И даже официальные лица с трудом называют страшные цифры. Возможно, выживших могло быть больше, но пассажиры совершили страшную ошибку. Вопреки всем правилам: многие захватили с собой ручную кладь, а значит, потратили драгоценные секунды.

Известно, что самолет вылетел по расписанию: в 17:50, пробыл в воздухе 28 минут. При этом аварийную посадку экипаж запросил почти сразу. По предварительным данным, пилоты садились вслепую, без связи с диспетчерами. За всем происходящим наблюдали пассажиры других рейсов в терминалах аэропорта, едва сдерживая эмоции.

В мурманский аэропорт жители города несут цветы, свечи и мягкие игрушки. Два часа назад сюда прилетел самолет из Москвы, на котором было несколько выживших в этой страшной трагедии. Не все могут говорить - люди слишком измотаны. За них отвечают родственники. По их словам, выживание в объятом пламенем лайнере было лотереей, в первую очередь потому, что сами пассажиры нарушили все мыслимые правила.

"Проблемы были, что люди начали вынимать свои вещи из багажных отделений и создали стопор. В горящем самолете. И открыли запасные выходы. И огонь зашел в салон. Все, кто были дальше 10 ряда, фактически были отрезаны", - рассказала родственница выжившей пассажирки Елена.

Сейчас есть только список выживших и пострадавших, остальные, скорее всего, погибли: 22-летний бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего пытался спасти пассажиров. Чудом выживший Дмитрий Хлебушкин говорит, что, если бы не спокойные и уверенные действия команды судна - он бы не смог выбраться из горящего самолета.

Десятки трагических историй. Скорее всего, погиб гражданин США Джереми Брукс: он летел из Лос-Анджелеса, в Москве делал пересадку. Альбина Пилипчук, молодая мама, не пропустила ни одного хоккейного матча своего сына. Педагог-психолог и вечный волонтер Екатерина Чупрунова. Она то спасала животных, то ездила в детские дома. Ее муж Андрей - эколог, любитель путешествий.

Так как официальных списков погибших до сих пор нет, каждый продолжает надеяться на чудо. Подруга Екатерины ждет новостей о муже. Сама Катя вышла ненадолго взять чашку кофе и посмотреть новостные сводки.

"Аэрофлот" выражает искренние соболезнования родственникам погибших, летевших рейсом Москва-Мурманск, экипаж сделал все возможное для спасения пассажиров, к сожалению, всех спасти не удалось. С теми пассажирами, которые выжили, мы сейчас на контакте", - отметил пресс-секретарь "Аэрофлота" Максим Фетисов.

Долгое время родственники ждали в отдельной комнате, но уже под утро их вывели в так называемую чистую зону - никаких интервью, они медленно брели вслед за полицией. В аэропорту вообще очень нервная обстановка.

На табло рейсов уже не пишут задержки - иначе оно все было бы в красных цветах. Но каждые несколько секунд звучат очередные объявления о переносе вылета. И это при том, что Шереметьево продолжает работать.

В больницах сейчас находятся 9 человек, некоторые в тяжелом состоянии. В том числе мэр Североморска, закрытого города Мурманской области - с отравлением дыхательных путей: он слишком долго дышал едким дымом. К тем пострадавшим, кого смогли опознать, уже приехали родственники. Основные травмы у пострадавших - ожоги, ушибы и отравления продуктами горения. Сейчас все они уже пришли в сознание.

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